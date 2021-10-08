Министерство внутренних дел России по поручению президента Владимира Путина занимается подготовкой новых правил для въезда и выезда из страны. Эту процедуру планируют закончить через пару месяцев.

Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в пятницу, 8 октября, пишет "Интерфакс".

"По поручению президента министерство внутренних дел готовит транспарентный, комплексный подход о том, как нам обеспечивать въезд и выезд из Российской Федерации, мы хотим, чтобы эти процедуры были прозрачными. Он сейчас согласовывается, еще пару месяцев точно этот процесс займет", - сказал глава российского МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что в России подготовили законопроект, который запрещает въезд в страну лицам, которые враждебно относятся к русскому языку и России.

Кроме того, "Страна" подробно рассказывала, как Россия хочет поменять правила для мигрантов. Все нововведения направлены на ужесточение въезда в РФ и правил контроля за иностранцами на территории страны. В частности, до посещения РФ иностранцев обяжут сдавать отпечатки пальцев и делать фото в консульстве. А сразу в день въезда трудовые мигранты и туристы должны будут становиться на миграционный учет. О своем отъезде тоже придется уведомлять МВД.

Между тем, в Украине отправляют на 14 дней изоляции всех прибывших из России. Это связано с распространением в этой стране опасного вируса-мутанта "Дельта".