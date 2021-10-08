В День защитников и защитниц Украины, 14 октября, Вооруженные Силы Украины первый раз проведут военный парад в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА на своей странице в Facebook.

"14 октября ко Дню защитников и защитниц Украины и по случаю 30-летия Вооруженных сил Украины впервые в Луганской области будет проведен военный парад", - сказано в сообщении.

Репетиция парада пройдет 9 октября в Северодонецке. В этот день с семи утра и до полудня ограничат движение транспорта по проспекту Гвардейский. В параде будут участвовать колонны военных и техники.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как работает маршрут и чем живет Луганск на восьмом году войны.

Напомним, 24 августа, в День независимости Украины, состоялся военный парад. Во время военного парада в этом году по центру Киева проехалась также украинская военная техника, а над столицей пролетели вертолеты и боевые самолеты. На парад собрались посмотреть толпы людей, а некоторые из них даже забирались на ворота, чтобы лучше видеть происходящее. О том как прошел День Независимости подробно писала "Страна".