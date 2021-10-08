В пятницу, 8 октября, на межбанковском валютном рынке курс гривни ослабился на шесть копеек - до 26,370 грн/$1 с 26,305 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 26,36-26,38 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Согласно данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке в пятницу ослабился до 26,36 грн/$1 с 26,33 грн/$1 в четверг.

Регулятор также ослабил курс нацвалюты на 11 октября - до 26,3515 грн/$1 с 26,3314 грн/$1 накануне.

Кроме того, НБУ установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 11 октября 2021 года.

AUD 1 австралийский доллар - 19.2524

BYN 1 белорусский рубль - 10.6609

BGN 1 болгарский лев - 15.5769

EUR 1 ЕВРО - 30.4768

ILS 1 новый израильский шекель - 8.1579

RUB 10 российских рублей - 3.6617

GBP 1 фунт стерлингов - 35.8986

CZK 1 чешская крона - 1.1988

SEK 1 шведская крона - 3.015

CHF 1 швейцарский франк - 28.4021

CNY 1 китайский юань женьминьби - 4.087

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 6 октября составил 623,78 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $554,40 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что курс доллара скатывается из-за безудержной валютной распродажи. Нацбанк не справляется.

Также мы сообщали, что после рекордных показателей цена газа в Европе рухнула ниже 1 000 долларов.