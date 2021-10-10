Судья Второго апелляционного административного суда Харькова Виталий Калиновский пожаловался на письмо, которое 5 октября пришло на телефон его дочери. В послании абонент просил судью быть справедливым в своем решении.

Об этом сообщили на сайте Высшего совета правосудия, куда обратился Калиновский.

Служитель Фемиды считает, что таким образом пытались повлиять на его деятельность. В своем заявлении он написал, что рассматривает дело о восстановлении в должности, в которой ответчиком выступает Управление СБУ Полтавщины. На телефон дочери Калиновского поступило сообщение, в котором содержались обвинения в адрес силовиков и главы суда Геннадия Бершова.

"Прошу вас донести до Калиновского В.А. мою просьбу: оставаться верными судебной присяге и профессиональному долгу. Поскольку понятие чести и справедливости для меня также важны, как для офицера, отдавшего службе Украины долгие годы"- написали в сообщении.

Также абонент извинился за такую настойчивую просьбу. Мол, целью обращения является лишь просьба о справедливости.

Служитель Фемиды расценил это, как скрытую угрозу. Также судья рассказал, что ему пытались сначала позвонить, но он не брал трубку.

Ранее судья Дзержинского районного суда Харькова Игорь Семиряд также направил в Высший совет правосудия жалобу о вмешательстве в его профессиональную деятельность, а именно на взятку ксерокопиями долларов.

Год назад "Страна" рассказывала, как в Харькове председателя окружного административного суда поймали на передаче взятки в размере три тысячи долларов.

Также "Страна" писала о том, что Высший совет правосудия получил за два месяца почти 2 000 жалоб на людей в мантиях.