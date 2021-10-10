В Ровенской области, где на местного жителя составили админпротокол из-за вырванных кустов чернобрывцев, молодой парень бился головой об дорожный знак.

Соответствующее видео опубликовали на Фейсбук-странице "Твое Ровно".

Таким образом парень решил проверить на прочность дорожный знак, который указывает на пешеходный переход. Однако, к "проверке" прочности знака парень решил подойти креативно и использовал свою голову.

Под видео сразу "посыпались" разного рода комментарии. Однако, из них видно, что другие пользователи сети не оценили подобные молодежные "развлечения".

Ранее "Страна" сообщала о том, что в центре Киева практически обнаженная девушка на дорожном знаке танцевала стриптиз на глазах у полицейских. Весь "танец" правоохранители просто молча наблюдали за ее действиями и не пытались препятствовать.

Помимо этого, зимой, недалеко от здания КГГА по ул. Крещатик, где в этом году власти обещают провести капитальный ремонт, подвесной дорожный знак оторвался и упал на проезжую часть, повредив стоящие на светофоре автомобили.