Народному депутату от фракции "Слуга народа" Василию Вирастюку житель Николаева по телефону угрожал убийством. Нарушителя уже установили, теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В полиции Киева сообщили, что в понедельник правоохранители получили информацию о том, что депутату Верховной Рады Украины угрожали по телефону. Сотрудники полиции установили, что звонили из Николаева. Звонок совершил местный житель 2002 года рождения, сейчас он находится в отделении полиции.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины - угроза убийством. Решается вопрос о сообщение нарушителю о подозрении. Ему грозит ограничение свободы до двух лет. Продолжаются следственные действия", - сказано в сообщении полиции.

При этом полиция не назвала имя и фамилию народного депутата. Однако источник издания в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о нардепе от "Слуги народа" Василии Вирастюке.

"Угрозы поступали в адрес народного депутата Вирастюка. Человек, который угрожал - психически нездоров", - рассказал собеседник агентства.

Напомним, Вирастюк предложил "самоликвидироваться" сторонникам русского языка.

Также сообщалось, что когда Вирастюк зачитывал присягу в Раде из зала парламента кричали: "Позор!".