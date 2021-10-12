В Украине начались проблемы с больничными. Напомним: с 1 октября всю отечественную систему здравоохранения перевели не е-больничные - теперь листы нетрудоспособности можно оформлять только в электронном виде.

Но система со старта дала сбой - врачи массово жалуются, что электронные базы зависают, на открытие больничных у них уходит по несколько часов. Некоторым пациентам оформить листы временной нетрудоспособности и вовсе не могут.

"У меня на открытие одного больничного ушло несколько дней - с пятницы по вторник. В итоге пациента отправили в Пенсионный фонд - разбираться по налогам", - рассказала нам столичный врач-кардиолог Елена Ходаковская.

"Проблемы есть по всей стране. Электронная система в целом не рассчитана на такое количество участников", - подтвердила аналитик по вопросам здравоохранения Ассоциации городов Украины Светлана Осташко.

Жалуются и пациенты.

"Мне врач на приеме не смог открыть больничный, сказал, попробует позже. Потом несколько раз я пересылала ему копии документов. В итоге махнула рукой. Договорилась с руководством, что поработаю на удаленке, без больничного", - говорит киевлянка Мария.

Эксперты не исключают, что по итогу больничных станут оформлять меньше. Это как раз и будет одним из способов экономии государства на выплатах больничных. Напомним: на этапе запуска е-больничных в Минцифры заявили, что экономия на больничных составит порядка 4 млрд гривен в год.

Разбирались, почему система е-больничных дала сбой, и как теперь оформлять листы нетрудоспособности.

"Вместо того, чтобы лечить, часами оформляем е-больничные"

О запуске е-больничных по всей Украине с 1 октября мы уже подробно писали.

Еще с лета в стране действует эксперимент по е-больничным. К сентябрю к новой системе присоединилось более 2 тысяч медучреждений. Изначально планировалось, что полностью на электронные листы временной нетрудоспособности все больницы переведут с 1 сентября, но потом дату "Ч" отодвинули до 1 октября. Это поясняли необходимостью обучить докторов и подготовить систему.

Но, как показывает практика, полностью отладить работу по электронным больничным так и не удалось.

Врачи и пациенты массово жалуются - оформление е-больничных стало настоящим квестом.

Киевский врач-кардиолог Елена Ходаковская говорит, что на е-больничные приходится тратить по несколько часов. И это в лучшем случае.

"Особенно проблематично, если пациент не имеет оформленной декларации с семейным врачем. Тогда приходится вносить всю информацию в базу с нуля. Плюс система зависает. Одному пациенту мы оформляли больничный несколько дней, в итоге получилось зарегистрировать только медицинское заключение. Но больничный так и не открылся, отправили пациента разбираться в Пенсионный фонд. Не думаю, что людям это понравится - мало того, что болеешь, нужно еще и бегать по разным инстанциям выбивать выплаты", - говорит Ходаковская.

О новом "квесте" для врачей написал в Фейсбуке хирург сети клиник "Добробут" Александр Бабляк.

"Врачам прибавили еще одну функцию- врач -статист и врач- IT (потому что реально обнаружить ошибку в системе, которая зависает, без навыков в IT невозможно). Эй вы, уважаемые разработчики и те, кто писал технические задания для программы, и те, кто вообще сформулировали у себя в голове картинку, что врачи должны тратить от 30 минут до 2 часов своего времени на оформление больничных! Это лечебная работа? Кто-то из вас оценивал результат на выходе? Кто-то считал эргономику врача? Почему биографии пациента нет в системе на время поступления? Почему врач стационара должен вводить в систему биографию пациента, а не заниматься лечением?

Представьте систему госпитализации острого инфаркта в 23.30, и врач должен сесть за компьютер, а не лечить пациента, когда каждая минута важна. Для чего это все?", - возмущается Бабляк.

Его пост за считанные часы набрал 1,4 реакций и множество комментариев, им поделилось более 700 пользователей.

По словам Светланы Осташко, на проблему с оформлением е-больничных жалуются врачи по всей стране.

Врач Ольга Кононова отмечает, что проблема была бы не столь острой, если бы на оформлении больничных работал, к примеру, медицинский регистратор, а сама система работала без сбоев. Врачу бы в этом случае пришлось только подписать медицинское заключение. Но это "почти невозможно в нашей системе, потому что деньги экономят на всем".

Недовольны и пациенты.

"Моя мама, 82 года, пришла от своего семейного врача под впечатлениями от того, что он постоянно что-то ищет в компьютере, и практически не обращает внимания на пациента. Нет времени на общение", - отмечает врач-гинеколог из Киева Алла Деревянко.

Киевлянка Мария сетует, что ей так и не удалось оформить больничный. "Ни с первого раза, ни со второго не получилось. Хотя пересылала врачу копии документов, вместе искали ошибку - что не так, почему не открывается лист нетрудоспособности. И это при том, что я болею, есть температура и общее недомогание. То есть, выяснять, почему не открывается больничный, как -то совсем не хочется. В итоге решила, что здоровье дороже. Хорошо, что руководитель вошел в положение, разрешил поработать из дома", — говорит Мария.

Почему не открываются больничные

Врачи, с которыми пообщалась "Страна", рассказывают, что с недавних пор стали просто бояться пациентов, которым нужен больничный. "Оформление е-больничного - это, минимум, час. Под кабинетом очередь. То есть, нужно или заставлять людей ждать, или откладывать оформление больничных до окончания приема, и заниматься документами уже после работы", — говорит врач одной из столичных поликлиник.

Врачи столкнулись с несколькими проблемами:

система "виснет", и зарегистрировать заключение (а, значит, и открыть больничный) просто нереально - нужно повторять попытки по несколько раз.

больничный не открывается без указания причин (в их поисках приходится снова и снова проверять всю внесенную/ информацию на предмет ошибок, к примеру, сверять данные паспортов пациентов, номера деклараций и пр.),

Медицинское заключение регистрируется, но больничный все равно не открывается. В таком случае в поисках причин отказа врачи посылают пациентов в Пенсионный фонд (именно он курирует базу е-больничных). Минздрав изначально предупреждал, что заключение врача о вашей временной нетрудоспособности является основанием для оформления е-больничного только в случае вашего официального трудоустройства, и наличия социального страхования (то есть, ЕСВ). То есть, если нет данных о том, что за вас своевременно уплачен единый социальный взнос, больничный может не открыться. И эта «ловушка» начала работать уже на старте запуска е-больничных.

То есть, простое открытие е-больничных, которое анонсировали в начале октября Минздрав и Минцифры, явно дает сбой.

Хотя обещали простую схему: "Человек приходит к врачу, врач делает медицинскую запись. После заполнения медицинской записи пациенту приходит смс-сообщение о том, что сделана медицинская запись и открыт больничный. Эта медицинская запись отправляется в Пенсионны фонд, и от ПФУ приходит другая смс, что электронный больничный открыт. Больше никто никуда не идет", - описывал процедуру министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Но он не предупреждал о том, что система станет сбоить, а больным украинцам придется бегать по инстанциям в поисках причины - почему не открывается е-больничный.

"Люди сами отказываются от больничных"

Стоит отметить, что врачи изначально прогнозировали проблемы с е-больничными, потому что база e-Health, с которой они должны синхронизироваться, и до этого считалась «проблемной». Теперь же все эти опасения только подтверждаются.

В НСЗУ по поводу корректности работы системы е-больничных на наши вопросы пока не ответили. Мы опубликуем комментарии Нацслужбы здоровья, как только их получим.

В Фонде социального страхования (он проводит выплаты по больничным) "успокоили": "Если в какой-то день система зависает, то у врачей есть 7 дней, чтобы сформировать медицинское заключение", - заявили в Фонде.

Но нагрузка на медиков и так существенная, и если накапливать незарегистрированные медзаключения и по несколько раз пытаться открыть больничный на каждого пациента, то возникает вопрос - а когда, собственно, лечить больных.

Отметим, что пока проблему с е-больничными, сложно подтвердить цифрами.

По данным НСЗУ, в сентябре было оформлено порядка 911 медзаключений, а за 10 дней октября — почти 453,2 тысячи, То есть, наоборот, идет рост зарегистрированных заключений. По итогам октября их, скорее всего, будет больше, чем в сентябре.

Но и болеют люди сейчас больше, чем в прошлом месяце. Во-первых, идет ухудшение статистики по коронавирусу - многие регионы уже в оранжевой или красной зонах. Во-вторых, на это накладывается всплеск сезонных заболеваний ОРВИ.

Поэтому насколько большое сокращение выдачи больничных сейчас идет - сказать сложно.

Но, как говорят врачи, отказы уже есть. Многие люди сами отказываются от дальнейших попыток зарегистрировать е-больничный, особенно если им для этого нужно идти разбираться в Пенсионный фонд.

Поэтому, ожидания Минцифры по "экономии" на выплатах больничных начинают реализовываться прямо сейчас. Напомним: в Минцифры заявили, что после запуска е-больничных удастся сэкономить порядка 4 млрд гривен в год (то есть, больше 20% от общего бюджета по выплатам больничных, который составляет порядка 18 млрд в год). "Экономить" собирались за счет сокращения теневого рынка больничных и верификации е-больничных (то есть, их будут проверять, обоснованно ли выдали).

Но, получается, появляется еще один вариант для экономии бюджетных средств - когда больничные будут попросту не открывать из-за разного рода "ошибок" и "зависания системы".