Во вторник, 12 октября, в Киеве начался 23-й саммит Украина - Евросоюз. В Киев для участия в нем прибыли президент Евросовета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В Мариинском дворце их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

А тем временем в центре столицы, прямо под МИД Украины, на Михайловской площади появилась тяжелая военная техника. Об этом передает Телеграм-канал "Политика "Страны".

Напомним, что сейчас под Мариинском дворцом идёт акция журналистов незаконно заблокированных решением СНБО украинских телеканалов и сайта Страна. Территория оцеплена кордонами полиции и журналистов близко к зданию не подпускают.

Накануне в Киеве появились плакаты с призывами к участникам саммита Украина - ЕС поднять вопрос свободы слова в Украине перед президентом Зеленским. Но сегодня с утра 12 октября их оборвали.

По итогам же саммита Украина - ЕС планируют стороны планируют засвидетельствовать приверженность ассоциации Украины с Евросоюзом. Также представители ЕС выразят поддержку независимости и территориальной целостности нашей страны.

В планах - обсуждение прогресса в выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. И шаги, которые в дальнейшем будут предприняты в этом направлении. В частности, речь идет об усилении экономической интеграции и сотрудничестве в различных сферах: от климата и науки до авиации и образования.

Ранее "Страна" сообщала, что что говорят журналисты об отключении телеканалов Newsone, Zik, 112.