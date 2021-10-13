В Фастовском районе Киевской области двое пьяных мужчин напали на полицейских, которые прибыли на вызов о краже инструментов.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Инцидент произошел 11 октября. Патрульные Калиновского отдела полиции приехали на вызов и обнаружили на месте 63-летнего мужчину и его 28-летнего сына. Оба были пьяны.

Увидев правоохранителей, они начали нецензурно ругаться, хватать за их форменную одежду и бросаться в драку. После этого 28-летний мужчина схватил вилы и бросился на патрульных.

На замечания полицейских он не реагировал, поэтому им пришлось сделать предупредительный выстрел вверх. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении подозрения злоумышленникам.

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