В Киеве 5-9 ноября должен состояться чемпионат Европы по смешанным единоборствам (ММА). Однако Украина может лишиться права проводить соревнование из-за намерения не пускать на него российских спортсменов.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ответ из Глобальной ассоциации смешанных боевых единоборств (GAMMA), под эгидой которой проводится турнир.

О том, что российских спортсменов хотят на чемпионат не пустить, заявил президент Украинской федерации смешанных единоборств Владимира Тесли. В GAMMA после этого заявили, что Ассоциация ММА предана ценностям, "включая абсолютную нетерпимость к любым формам дискриминации" и верит в объединительную силу спорта, "которая сплачивает людей на мирных спортивных соревнованиях, а не возводит между ними стены".

GAMMA также указала, что никогда не позволит ни одной национальной федерации препятствовать участию других атлетов в турнирах ассоциации по политическим, идеологическим или каким-либо другим соображениям.

Если Украина не допустит российских спортсменов к соревнованиям, турнир перенесут в другую страну, предупредили в ассоциации.

Напомним, этим летом украинец впервые стал чемпионом мира в боях ММА.

Также мы сообщали, что два года назад украинец за 42 секунды проиграл бой россиянину в турнире по ММА.