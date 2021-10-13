Министерство внутренних дел Черногории опубликовало список иностранцев, которые в 2020-2021 годах получили гражданство страны в обмен на инвестиции - так называемые "золотые паспорта".

Об этом свидетельствуют данные министерства.

Так, в списке находится 166 человек: 48 заявителей и 118 членов их семей.

При этом персональные данные иностранцев заретушированы. Указываются только имена, фамилии, место рождения и гражданство.

Подавляющее большинство людей, которые гражданство Черногории - граждане России.

Также в списке есть граждане Китая, Ливана, Турции, Индии, Беларуси, США, Германии и Швейцарии.

В свою очередь украинцев в этом списке шестеро. Для трех из них местом рождения указываются города, находящиеся на неподконтрольных территориях Донбасса. Это Александр Пустовой из Горловки, а также Вячеслав и Яна Сосинские из Донецка.

Также среди украинцев указаны Иванна Пикуш из Киева, Елена Сафонова из Изюма (Харьковская область) и Ирина Стржалковская из Винницы.

Программу инвестиционного гражданства запустили в Черногории в 2019 году - она должна была действовать до конца этого года. Однако, после ряда скандалов в феврале 2021 года программа была досрочно закрыта.

Чтобы получить "золотой паспорт" нужно было приобрести недвижимость на сумму 250 тыс. евро (на севере страны) или 450 тыс. евро (на побережье) и внести благотворительный взнос на сумму 100 тыс. евро в государственный фонд.

Ранее мы писали о том, что власти Кипра решили ликвидировать программу получения гражданства страны через инвестиции в экономику страны. Получить "золотой паспорт" с 1 ноября этого года станет невозможно.

Также "Страна" разбиралась, как работает черный рынок "корочек" в странах ЕС.