В возрасте 84 лет скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов, который руководил предприятием во время катастрофы в 1986 году. Об этом сообщается на странице ЧАЭС в соцсети.

Известно, что Брюханов работал на станции с 1970 года: сначала возглавлял строительство, а потом эксплуатацию. После аварии его отстранили от руководства. В июле 1988-го он был приговорен к 10 годам заключения, но уже через пять лет вышел на свободу досрочно.

В соцсетях пишут, что в последние годы экс-руководитель перенес два инсульта. В сочетании с последствиями лучевой болезни это серьезно подорвало его здоровье.

Напомним, одна из крупнейших техногенных катастроф мира - авария на Чернобыльской АЭС - произошла 26 апреля 1986 года. При взрыве в четвертом энергоблоке в окружающую среду было выброшено значительное количество радиоактивных веществ, радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона человек.

Ранее "Страна" писала о том, что в диких грибах Германии нашли радиоактивные изотопы цезия спустя 35 лет после аварии на Чернобыльской АЭС.

Также мы сообщали, что власть призвала украинцев арендовать объекты Чернобыльской зоны отчуждения и запускать там бизнес.