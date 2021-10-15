Киевский аэропорт имени Сикорского ("Жуляны") в 2024 году закроется на один год в связи с ремонтом.

Об этом сообщает Avianews со ссылкой на главу совета директоров предприятия Дениса Костржевского.

Костржевский рассказал, что на 2023 год запланирована реконструкция аэродрома без закрытия аэропорта на прием рейсов. Она будет включать работы на рулежных дорожках.

Также в планах руководства обновление взлетно-посадочной полосы. Работы начнутся в 2023 году.

Длину полосы планируют увеличить на 460 метров - до 2770 метров. По словам Костржевского, будет демонтировано старое покрытие из асфальта, и полоса получит новое покрытие из бетона, которое обеспечит большую прочность.

Глава совета директоров сообщил, что будет улучшено покрытие рулежных дорожек и перрона со стоянками для самолетов, чтобы их могли использовать более тяжелые авиалайнеры.

Также аэропорт в Жулянах получит инструментальную систему посадки ILS категории II ICAO, что позволит самолетам садиться при видимости не менее 350 метров (сейчас работает ILS категории I ICAO, и полеты прекращаются, когда видимость становится меньше 800 метров).

Администрация аэропорта оценила работы в промежуток от 2,5 до 4 миллиардов гривень. Костржевский заявил, что в "Мастер-Авиа" ожидают, что эти деньги выделит Киевский городской совет как собственник аэродрома в Жулянах, но предприятие не хотело бы, чтобы стройка превратилась в долгострой.

В качестве альтернативной опции администрация аэропорта называет концессию и привлечение частного инвестора. Для этого необходимо будет провести международный конкурс, победитель которого предоставит деньги и станет управлять аэродромом.

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