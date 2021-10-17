Жители столицы создали петицию, в которой просят власти увеличить количество вагонов в поездах метрополитена. Об этом говорится в тексте петиции.

Так, автор петиции Александр Киричок утверждает, что увеличение количества вагонов поможет уменьшить давку и лучше соблюдать дистанцию в условиях коронавируса.

"С целью уменьшения давки в вагонах метро и уменьшения там случаев заражения респираторно-вирусными болезнями, в частности Covid-19, предлагаю увеличить количество вагонов в поездах киевского метро до шести", - рассказал он.

При этом Киричок утверждает, что переделывать для этого станции метрополитена не нужно – достаточно, чтобы вход\выход в первом вагоне осуществляли из двух дверей вагона: последних и предпоследних.

В то же время в шестом (дополнительном) вагоне людей можно выпускать только из первых и вторых дверях, начиная с головы вагона.

"Людям, которые едут от первой до дальних станций будет удобно на местах в голове и хвосте поезда, там где двери не будут открываться", - уточнил он.

Напомним, в харьковском метро машинист накинулся с кулаками на пассажира, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. По информации правоохранителей, в субботу, 16 октября, в отдел полиции в метрополитене Харькова поступил рапорт сотрудника полиции о том, что в соцсети появилось видео, на котором машинист электропоезда бьет неизвестного мужчину.

Также "Страна" писала, что в вагоне Киевской подземки можно было увидеть, как прямо между сиденьями торгуют овощами, делают маникюр и стригут, а также послушать пение Jerry Heil (певица Яна Шимаева - Ред.). Таким необычным образом руководство и полиция метро пытались привлечь внимание к нелегальной торговле и выступлениям артистов в подземке.