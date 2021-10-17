Известный в Италии диджей, певец и телеведущий Франческо Факкинетти заявил, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор напал на него в ночном клубе. Ирландец разбил диджею лицо.

Об этом сообщает сайт MMA Mania.

Инцидент произошел в ночном клубе через несколько часов после того, как Макгрегор крестил родившегося в мае сына Риана в Ватикане.

По словам Факкинетти, он и его жена Вильма веселились вместе с Макгрегором на вечеринке в течение двух часов, прежде чем все пошло наперекосяк. Спортсмен пригласил диджея на другую вечеринку, а затем вдруг ударил его кулаком в лицо.

«В 2:30 этой (17 октября - Ред.) ночью на меня напал Макгрегор. Ударил меня кулаком в рот, сломал мне нос на глазах у десяти свидетелей, своих друзей и телохранителей. Он напал на меня без всякой мотивации, потому что мы говорили больше двух часов и вместе весело проводили время. Я мог бы заткнуться и никому ничего не говорить, но поскольку я должен рассказать об этом. Я должен сказать, что этот человек действительно жесток и опасен", - сказал Факкинетти в видео в Instagram.

Он добавил, что планирует подать в суд на ирландца.

"Удар может достаться кому угодно: моим друзьям, моей жене или другим людям. Вот почему я решил подать в суд на Конора Макгрегора", - объяснил Факкинетти.

Жена диджея Вильма тоже поделилась своим рассказом о случившемся.

"Франческо получил ни за что. Конор приглашал нас на другую вечеринку. Франческо сказал: "Ладно, пошли". И тот ударил его. К счастью, Франческо стоял очень близко, поэтому он Макгегор не мог размахнуться в полную силу. Франческо отлетел, упал на стол, а затем на пол. Я впала в ступор. Затем обернулась и увидела, что друзья Конора прижали его к стене, потому что он хотел продолжить избивать Франческо. Потом его забрали. Франческо истекал кровью", - написала женщина в соцсети.

Она предупредила подписчиков, что Конор пробудет в Италии до 26 октября, и всем следует держаться от него подальше.

"Не подходите к нему и не просите автографы, потому что он нестабильный и опасный человек", - призвала Вильма.

Спортсмен не впервые нападает на людей. Например, летом после пресс-конференции Макгрегор попытался ударить соперника Дастина Порье ногой, но не дотянулся до него.

А два года назад ирландец напал на фаната, решившего его сфотографировать.