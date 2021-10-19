Председатель Совета директоров российской киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева назвала примерное время премьеры перезапуска мультсериала "Ну, погоди!". Она может состояться уже в декабре 2021 года.

Об этом Слащева сообщила ТАСС.

"Это первая половина декабря 2021 года", - сказала она.

В "Союзмультфильме" начали работать над новым циклом "Ну, погоди!" в 2020 году. Год назад студия уже представила образы главных героев - Волка и Зайца. В перезапуске классики художники изменили форму ушей Зайца, лишили его длинных усов и добавили прическу. Привычный зеленый костюм героя заменили футболкой, длинными штанами и кедами, а на его верхней лапе изобразили часы. В облике Волка появилось гораздо больше ломаных, заостренных линий.

Волка в новой версии озвучит Гарик Харламов, а Зайца - Дмитрий Хрусталев. Также в ленте появятся новые персонажи: Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля.

Мультфильм сделают не прямым продолжением классической версии, а новым прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии.

Автором новой аранжировки для заставки проекта стал украинский певец Иван Дорн.

Ранее "Страна" рассказывала, что в "Союзмультфильме" представили продолжение советского мультика "Умка".

Также мы сообщали, что студия хочет продавать свою продукцию Netflix.