В Житомире снесли чулочную фабрику, которая пережила развал СССР и производила известные всей Украине носки под брендом "Легка хода" ("Легкая походка").

Об этом сообщает местное издание Житомир.info.

Еще в марте текущего года в городе заговорили о том, что фабрику хотят продать. Вскоре они подтвердились: предприятие сменило собственника. Причем помещения фабрики и производство носков приобрели разные покупатели.

В итоге производство переехало в здание бывшей музыкальной фабрики по улице Жуйко. А новым владельцем помещений фабрики стал "Эпицентр К", который решил их снести.

На территории фабрики начались демонтажные работы. К 18 октября из всего комплекса построек остались только административное здание и главный цех. На месте же вспомогательных цехов теперь пустырь со строительным мусором.

Что построят на месте чулочной фабрики, руководство сети ТЦ "Эпицентр" не сообщило.

Чулочная фабрика в Житомире начала работать в 1935 году. Во время фашистской оккупации ее практически разрушили, а возобновила работу она только в 1948 году. В 1967 году фабрика получила название "Комсомолка", с 1988 года она стала акционерным обществом "Украина". Теперь это ОАО "Экотекстиль", генеральный директор которого Виктор Климинський был избран депутатом Житомирского городского совета и сейчас является секретарем горсовета.

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