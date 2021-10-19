Правительство графства Уэльс создало специальную комиссию, которая займется вопросом потенциальной независимости региона от Великобритании.

Об этом сообщает BBC.

"Независимость Уэльса - один из вариантов, который должен быть рассмотрен комиссией, изучающей будущие отношения Уэльса с остальной частью Великобритании", - говорится в сообщении.

Возглавят орган профессор Лаура Макаллистер и бывший архиепископ Роуэн Уильямс. По данным ВВС, они не верят, что нынешнее конституционное устройство Уэльса является устойчивым, и "планируют общаться с людьми по всей стране".

Также профессор считает, что "группа независимости" должна начать действовать безотлагательно.

Ранее всего 17% валлийцев выступали за отделение от Соединенного Королевства. При этом стремления к отделению от Британии присутствуют и у других его регионов, в частности, у Шотландии и Северной Ирландии.

Справка. Уэльс расположен в юго-западной части Великобритании. На востоке он граничит с английскими графствами Чешир, Шропшир, Херефордшир и Глостершир. С остальных трех сторон Уэльс омывают воды: Ирландское море на севере, залив Кардиган, пролив Святого Георга и Кельтское море на западе и юго-западе, Бристольский залив на юге. У берегов этой британской провинции расположено несколько десятков островов, крупнейший из которых - Англси.

Главными символами Уэльса являются красный дракон, лук-порей и нарцисс, небесным покровителем считается Святой Давид Валлийский.

Ранее мы писали, что в захоронениях Стоухенджа нашли останки древних строителей из Уэльса.