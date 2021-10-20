Первый вице-спикер с перспективой: какого зама получил Стефанчук

Верховная Рада получила новое второе лицо, которое в перспективе может стать первым. Вчера парламент избрал первым вице-спикером лидера партии "Слуга народа" Александра Корниенко, до сих пор являвшегося заместителем Давида Арахамии в президентской фракции.

Избрание прошло без особых проблем, но и без большого энтузиазма. Родная фракция не дотянула до 226 голосов, поэтому подсобили группы-сателлиты. Все остальные фракции отказались поддерживать это назначение – даже "Батькивщина", которая на предыдущей парламентской неделе поучаствовала в кадровых играх Банковой.

Но, так или иначе, назначение состоялось и поставило больше вопросов, чем ответов. Поскольку вчера все могли наблюдать, что новоиспеченный первый вице-спикер комментирует планы парламентского большинства не как второе, а как первое лицо.

И это подтверждает слухи о том, что Корниенко на Банковой пользуется большим доверием, чем нынешний спикер Руслан Стефанчук. А значит, может быть и новая рокировка в президиуме Верховной Рады (назначением спикером самого Корниенко), причем в не такие уж и отдаленные сроки.

Тем временем бывший спикер парламента вернулся во фракцию "Слуга народа". Сделал он это, естественно, не от большой любви к президенту, а для того, чтобы лишить аргументов тех, кто еще две недели назад заговорил о том, что Дмитрия Разумкова могут лишить мандата как депутата, вышедшего из своей фракции.

Однако это возвращение, формальное необходимое, на самом деле не нужно ни Разумкову, ни Банковой. Экс-спикеру оно мешает начать самостоятельную карьеру, а для президента создает угрозу возникновения альтернативного центра влияния внутри его фракции.

Поэтому нетрудно предположить, что Разумков не будет вести себя как послушный "слуга", а его фракция воспользуется этим, чтобы как можно быстрее прекратить этот "брак по расчету".

Банковая против Кличко: главная битва – в декабре?

Одним из своих первых заявлений в качестве первого вице-спикера Александр Корниенко анонсировал принятие в декабре нового закона о столице, которым все-таки будут разделены должности мэра города и главы городской госадминистрации. Тот самый, который в первом чтении проголосовали еще два года назад, но потом положили под сукно.

Отношения между Банковой и киевской мэрией в последнее время становятся все хуже. И дело уже не только в том, что возрастающие аппетиты центральной власти требуют полного контроля над гигантскими финансовыми потоками в столице.

Виталий Кличко стал раздражителем для Банковой, которая весь 2021 год посвятила укрощению вертикали исполнительной власти. В этой вертикали киевский мэр является неприятным исключением (тем более с президентскими амбициями), которое Зеленский хочет исправить.

Больше того, в последние месяцы глава киевской власти возглавил неформальную оппозицию мэров городов, выступающих против "мудрой" газовой политики правительства, в результате которой отопительный сезон до сих пор не начался и неизвестно, по каким тарифам будет, когда начнется.

Эта газово-тарифная война видна даже невооруженным глазом. Всего лишь позавчера президент публично объявил, что ситуация с газом в стране под контролем у власти и что тарифы повышаться не будут, а уже вчера киевская мэрия дезавуировала слова Зеленского, объявив о новых тарифах на отопление.

2876 грн за гигакалорию вместо 1654 – это почти двукратный рост. Правда, на данный момент это подорожание касается лишь бюджетных организаций, а не жилых домов, но в мэрии на этом специально не акцентировали внимание.

Впрочем, и после разъяснений полегчало не сильно. Поскольку при таких раскладах под ударом оказываются детсады, школы и больницы, и виновным в этом оказывается правительство – поскольку газовые тарифы устанавливает оно.

Кстати, Кличко не одинок в том, что придерживается подобной линии поведения – его копируют многие региональные мэры. И это только усиливает желание Банковой взять Киев под свой контроль.

Однако, видимо, в окружении Зеленского все еще опасаются делать этот шаг – иначе голосование по закону о столице не откладывали бы на декабрь, а провели бы в турборежиме уже в четверг. Поэтому в ближайшие недели со стороны Банковой следует ожидать зондажа внешнеполитических позиций Кличко. Если там убедятся, что они ослабли, тогда удар и будет нанесен.

НАБУ остается под контролем Запада

Если закон о столице пока только анонсирован, то другой не менее знаковый закон – о НАБУ – уже принят. Вчера за него проголосовали привычная коалиция "слуг" с группами-сателлитами и примкнувшая к ней "Евросолидарность" Петра Порошенко, который накануне встречался с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

В законе исправили неконституционную норму о том, что главу НАБУ назначает президент.

Теперь его будет назначать Кабмин.

На скорейшем принятии закона настаивал Запад, который курирует НАБУ. Дело в том, что в апреле следующего года истекают полномочия Артема Сытника и для США важно, что к тому времени уже был проведен конкурс и появился бы новый директор. Конкурс будет проведет по уже устоявшейся схеме: избрание главы НАБУ станет возможным только в том случае, если минимум двое из трех "импортных" членов "избирательной" комиссии. Проще говоря, избрание руководителя Антикоррупционного бюро, не одобренного Западом, будет невозможно.

Вряд ли Банковая давала отмашку на голосование за такой закон с удовольствием, но при ее нынешнем курсе выбора, собственно, и не было: глава НАБУ – ключевая фигура в системе западного контроля за украинской политикой, и "семипосольщина" вполне естественно ставила сохранение этого контроля ключевым требованием к Банковой.

Теперь это требование выполнено. Но оно не последнее – впереди еще битва за судебную систему, в которой Западу противостоят сами судьи. И от Зеленского уже требуют подавить этот бунт.

Правда, законными методами это сделать невозможно, но в данном случае президенту Запад простит и незаконные.

Что изменит отставка министра экологии?

В ближайшее время Верховной Раде предстоит проголосовать еще за одну отставку: вчера стало известно о том, что заявление "по собственному желанию" написал министр экологии Роман Абрамовский. Эта новость, естественно, прошла по всем информационным ресурсам, но сенсацией не стала.

Времена нынче другие. Это 12 лет назад, во время настоящей парламентско-президентской республики, каждая отставка министра была событием. А тем более – отставка главы такой структуры как Министерство экологии и природных ресурсов, в котором главное – как раз не экология, а природные ресурсы, на добычу которых оно выдает лицензии.

Однако никакого резонанса нет. За время работы Абрамовского никто так и не узнал, что представляет собой этот министр. Как никто ничего не знает и о нардепе Андрее Жупанине, которого прочат в сменщики.

При Зеленском большинство министров перестало быть политическими фигурами, став фигурами чисто техническими. Для самого президента это, наверное, удобно, поскольку замена одной фигуры другой не вызывает никаких проблем. Но в конечном итоге это же станет для него проблемой, поскольку назначая и меняя никому не известных аватаров, в конечном итоге за их действия нести ответственность будет он сам.

Зеленский встретился с министром обороны США

Главным визитером вчера в Украине был министр обороны США Ллойд Остин. Как сказал на встрече с Остином Зеленский, приезд главы Пентагона в нашу страну был просьбой самого украинского президента, но это частности. Главное – что Белый дом данную просьбу (в отличие от многих других) поспешил выполнить.

И это нельзя назвать хорошей новостью для Украины в целом. Министры обороны выезжают только на те территории, которые считают полем боя для своей страны. И приезд Остина – это свидетельство того, что Штаты именно таким полем боя продолжают считать Украину.

Россия тем временем дала свой ассиметричный ответ: она объявила о разрыве отношений с НАТО.

Что хуже всего – что Украину в качестве поля боя между США и Россией сознательно подставляет украинская власть.

Безусловно, лично Зеленскому это мало чем грозит – в случае чего в окопах окажется не он и снаряды будут падать не на его дом. Но всем, кто не сможет сбежать от боевых действий в какую-нибудь офшорную зону, стоит задуматься над тем, кого они выбирали и что получили в итоге. Чтобы не наступить на грабли в очередной раз.