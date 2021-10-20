Национальный банк Украины запретил украинским банкам принимать российские рубли для пополнения депозитов. Запрет вступает в силу с 21 ноября.

Вчера НБУ разослал соответствующий документ по банковской системе, и он оказался в распоряжении "Страны".

Изменения в постановление НБУ №103 вступают в силу через месяц - с 21 ноября 2021 года. Значит, у желающих пополнить рублевые счета есть для этого несколько недель.

Источники "Страны" в Национальном банке уточнили, что ограничение касаются только депозитных счетов населения, и не распространяется на все остальные.

Впрочем, в банках запрет НБУ воспринимают иначе и собираются свернуть прием рублей на любые счета, в том числе на текущие и карточные.

"Банки наверняка свернут прием рублей на любые счета, никто не хочет потом иметь дело с проверяющими из НБУ и доказывать, какой вид счета разрешали пополнять, а какой - нет. Проще прикрыть все и сразу", - сказал "Стране" заместитель председателя правления одного из украинских банков.

Ранее "Страна" писала, как НБУ устроил банкам мощную взбучку за неправильное, с его точки зрения, проведение платежей через платежные терминалы.

Также сообщалось, что НБУ потребовал от небанковских финансовых учреждений полного описания услуг по кредитам на сайтах и в рекламе.