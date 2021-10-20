За полтора года действия так называемых "ковидных закупок" по этой процедуре потратили около 35 млрд гривен. При этом значительная часть суммы пошла на товары и услуги, которые к борьбе с пандемией COVID-19 не имеют отношения. Например отдельные структуры процедуру "ковидных закупок" использовали для закупки топлива, спортивного инвентаря, собачьего корма, продуктов питания и новогодних подарков.

Об этом говорится в сюжете Павла Лисниченко для Bihus.Info.

Закон, который вывел "ковидные закупки" из-под действия уже привычного тендерного законодательства, парламент проголосовал в марте 2020 года. После этого Кабмин издал свое постановление, куда и вписал все то, что можно покупать без торгов. Таким образом, в ттечение действия этих "новых правил" ими пользовались не только для борьбы с COVID-19.

Журналисты и эксперты регулярно фиксировали факты существенных переплат. Например, китайские концентраторы OLV-10 покупали в один и тот же период по 30 и по 60 тыс. грн за единицу.

Госаудитслужба за период действия "новых правил" насчитала нарушений на 407 млн гривен. Однако штраф, предусмотренный законом колеблется от 25,5 до 51 тыс. гривен, а переплату на ковидных торгах доказать почти невозможно. Единственным требованием к "упрощенным ковидным закупкам" стала необходимость обосновать, что закупка действительно необходима для борьбы с пандемией.

Позже Рада изменила закон об упрощенных госзакупках во время карантина из-за коррупционных рисков. По словам директора программы инновационных проектов Transparency International Ukraine Ивана Лахтионова, это не слишком повлияло на прозрачность закупок. Стали открыты возможности для новых злоупотреблений.

"Разрешили покупать кому-угодно что-угодно. Фактически звучит это так. Кому-угодно, то есть условно какое-то государственное предприятие, которое сегодня имеет довольно много денег говорит - мне для борьбы там надо закупить автомобиль. Фактически оно обосновывает - мне надо автомобиль, какой-то там определенной марки, и покупает этот автомобиль. Или там ремонт дороги, а почему бы и нет. Для борьбы с коронавирусом нам нужно отремонтировать дорогу", - заявил Лахтионов.

В сюжете также говорится о том, что список разрешенных для закупки по "ковидной процедуре" лекарств и оборудования от правительства пришлось ждать в течение 2 месяцев. Затягивание с перечнем привело к блокированию закупок необходимого и потери времени для подготовки к новой волне пандемии.

Напомним, в 2020 году без тендера были проведены 130 тысяч коронавирусных закупок на 27,1 млрд гривен, часть из которых была неэффективной. За январь-апрель 2021 года провели 41 тысячу таких закупок на сумму 7,4 млрд гривен.

Полное расследование опубликовано на канале BIHUS info в YouTube.

Как сообщала "Страна", инициативу, которая предусматривает перераспределение средств, выделенных на больницы, на закупку вакцин от коронавируса поддержал комитет по вопросам бюджета.

Также мы писали, что недавно НАБУ проводило обыски в больницах "Укрзализныци" по делу о закупке услуг ПЦР-тестирования по завышенным ценам.