Европейский суд по правам человека постановил, что отказ в праве голосовать на местных выборах в Киеве внутренне перемещенным лицам был нарушением Европейской Конвенции по правам человека.

Об этом говорится в решении ЕСПЧ по делу "Селигененко и другие против Украины".

Речь в деле идет о предполагаемом дискриминационном отказе в голосовании на местных выборах в Киеве в 2015 году заявителям, внутренне перемещенным лицам, которые переехали из Донецка и Крыма и приехали в столицу в 2014-2015 годах.

"Суд установил, что украинские власти не приняли во внимание особую ситуацию заявителей как ВПЛ и дискриминировали их при использовании их права голоса на местных выборах", - сказано в сообщении.

ЕСПЧ единогласно постановил, что произошло нарушение статьи 1 Протокола №12 (общий запрет дискриминации) Европейской Конвенции о правах человека.

"Несмотря на то, что к заявителям не относились иначе, чем к другим гражданам в отношении проживания, Суд установил, что они, как ВПЛ, находились в совершенно ином положении по сравнению с другими гражданами: они не могли просто вернуться к месту жительства в другом месте в Украины и проголосовать", – сказано в решении.

При этом в суде отметили, что заявители находились в Киеве дольше года, платили налоги и имели заинтересованность в исходе выборов. А в соответствии с законами тех лет, могли потерять статус ВПЛ, если бы поменяли место жительства.

Напомним, ЕСПЧ рассмотрит иск председателя политического совета ОПЗЖ Медведчука к украинской власти.

Также сообщалось, что ЕСПЧ обязал Украину выплатить по пять тысяч евро судьям старого Верховного суда.