Двое детей пострадали в результате падения дерева на территории детского сада. Инцидент произошел в четверг, 21 октября, около полудня в Кременчуге (Полтавская область) на улице Софиевской.

Об этом сообщает региональная Нацполиция.

Правоохранители получили информацию о ЧП от медиков, которым доставили двух травмированных детей. Также при падении дерева пострадала воспитательница. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства выясняются.

По данным местных СМИ, пострадали пятилетний мальчик и четырехлетняя девочка. У мальчика - переломы бедра, а девочка находится в коме в реанимационном отделении, пишет "Кременчугская газета".

По предварительным данным, дети гуляли в павильоне и когда поднялся ветер, воспитательница повела их в группу и по пути на двоих из них рухнуло дерево. Также известно, что дерево не было аварийным.

Ранее "Страна" писала о том, что трех сотрудников запорожского детсада уволили после падения ребенка из окна.

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