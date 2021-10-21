В Латвии совет по электронным средствам массовой информации решил аннулировать лицензию на вещание Первого балтийского канала, который является ретранслятором российского "Перовго канала".

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на слова главы Совета Ивара Аболиньша.

"Совет принял решение аннулировать лицензию на вещание Первого балтийского канала в связи с тремя нарушениями", - написал Аболиньш.

Однако Первого балтийский канал может оспорить данное решение в суде.

Напомним, в апреле Латвия выслала российского дипломата в знак солидарности с Чехией.

До этого стало известно, что из Праги высылают 18 российских дипломатов посольства РФ по подозрению в связях с разведкой России. Одновременно республика объявила в розыск двух российских разведчиков Александра Петрова и Руслана Боширова - их подозревают в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице. После этого Москва выслала 20 чешских дипломатов.

Также сообщалось, что в апреле страны Балтии, в том числе и Латвия, проверили возможность отключения от энергосистемы России.