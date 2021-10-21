В Киеве вслед за электросамокатами и велосипедами для аренды стали доступны и электромопеды. Эту услугу предложила жителям столицы компания Zelectra, которая ранее предоставляла для аренды лишь самокаты.

Фото мопедов, которые можно взять напрокат, прислал читатель "Страны" в четверг, 21 октября. Он сообщил, что увидел их возле метро "Арсенальная" вечером, хотя днем еще их не было.

Отметим, что появление этого сервиса анонсировали в СМИ еще в мае, но впервые их заметили лишь сегодня, в самые последние дни сезона.

На поездки на мопедах действуют следующие тарифы

активация - 33 грн;

минута поездки - 4,40 грн;

минута паузы - 2 грн;

В Киеве появился сервис аренды электромопедов. Фото: "Страна"

Ранее "Страна" сообщала, что во Львове суд признал электросамокат транспортным средством, которые не имеет права ездить по тротуару. Электросамокаты подпадают под определение "транспортные средства", которым запрещено ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам. Такое решение принял Галицкий суд Львова.

Также мы писали, что в Ужгороде копы вышли на патрулирование города на электросамокатах. Полицейские будут в качестве эксперимента патрулировать пешеходную часть Ужгорода на электрических самокатах, которые им предоставил местный сервис аренды электросамокатов "Vevi".