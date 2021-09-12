В Ужгороде Национальная полиция получила два электросамоката, на них правоохранители будут патрулировать улицы.

Об этом сообщает varosh.

Полицейские будут в качестве эксперимента патрулировать пешеходную часть Ужгорода на электрических самокатах, которые им предоставил местный сервис аренды электросамокатов "vevi".

Полиции предоставили два электросамоката общей стоимостью 48 тысяч гривень, заботы по обслуживанию возьмет на себя сервис аренды. Специально для правоохранителей самокаты покрасили в желто-голубые цвета и написали на них "Патрульная полиция Закарпатья".

"Если патрульная полиция признает этот эксперимент удачным, то в следующем году мы еще передадим ей самокат, чтобы в теплое время года она могли патрулировать город на электросамокатах" , - заявляют в vevi.

Это первые служебные самокаты украинской полиции и на данный момент патрулировать улицы на электросамокатах будут только правоохранители Ужгорода.

Напомним, в Полтаве мужчина украл прокатный самокат и утопил его в своей ванне, чтобы скрыть следы преступления.

Также сообщалось, что во Львове и Киеве ввели ограничения для езды на электросамокатах.