В пятницу, 22 октября, в онкологическом отделении детской окружной больницы Нижневартовска (Россия) произошло ЧП с участием ребенка. 10-летний мальчик выстрелил себе в голову из травматического пистолета, который в медучреждение пронес его дед.

Об этом сообщает информагентство Ura.ru.

Известно, что ребенок приезжал в нижневартовскую больницу для проведения курса химиотерапии: у него было диагностировано тяжелое онкозаболевание - саркома головного мозга. Кроме того, у мальчика синдром Дауна.

Оружие ребенок взял у своего деда, 66-летнего пенсионера Ильи Куцырина, который приехал забирать внука после выписки.

По предварительным данным, мальчик нашел травматический пистолет "Оса" в сумке у деда.

После случившегося ребенок находится в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи.

Помощь понадобилась и пожилому родственнику. По словам очевидцев, после выстрела дедушка в истерическом состоянии пытался выброситься в окно.

Югорский следственный комитет возбудил уголовное дело по поводу инцидента. А чиновники из департамента здравоохранения проводят служебную проверку и выясняют, как и зачем мужчина беспрепятственно пронес в больницу оружие.

Пока известно, что семья мальчика неблагополучная. Ребенок живет вместе с дедом, неоднократно судимым отцом и бабушкой в одном из поселений Сургутского района.

Пропускной пункт в больнице, где случилось ЧП

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