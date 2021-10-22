В России онкобольной 10-летний мальчик с синдромом Дауна выстрелил себе в голову прямо в больнице
В пятницу, 22 октября, в онкологическом отделении детской окружной больницы Нижневартовска (Россия) произошло ЧП с участием ребенка. 10-летний мальчик выстрелил себе в голову из травматического пистолета, который в медучреждение пронес его дед.
Об этом сообщает информагентство Ura.ru.
Известно, что ребенок приезжал в нижневартовскую больницу для проведения курса химиотерапии: у него было диагностировано тяжелое онкозаболевание - саркома головного мозга. Кроме того, у мальчика синдром Дауна.
Оружие ребенок взял у своего деда, 66-летнего пенсионера Ильи Куцырина, который приехал забирать внука после выписки.
По предварительным данным, мальчик нашел травматический пистолет "Оса" в сумке у деда.
После случившегося ребенок находится в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи.
Помощь понадобилась и пожилому родственнику. По словам очевидцев, после выстрела дедушка в истерическом состоянии пытался выброситься в окно.
Югорский следственный комитет возбудил уголовное дело по поводу инцидента. А чиновники из департамента здравоохранения проводят служебную проверку и выясняют, как и зачем мужчина беспрепятственно пронес в больницу оружие.
Пока известно, что семья мальчика неблагополучная. Ребенок живет вместе с дедом, неоднократно судимым отцом и бабушкой в одном из поселений Сургутского района.
Пропускной пункт в больнице, где случилось ЧП
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