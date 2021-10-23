В поселке городского типа Обуховка в Днепропетровской области бетонная плита упала на 16-летнего парня, в результате чего тот скончался на месте.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Так, инцидент произошел 22 октября в 17:23. На подростка упала бетонная плита во время строительных работ. От полученных травм тот скончался на месте.

На место происшествия сразу же вызвали спасателей. Однако им, чтобы поднять бетонную плиту, пришлось привлекать кран.

Только после этого удалось достать тело покойного подростка. Сейчас причины и обстоятельства гибели парня расследует полиция.

Напомним, в начале октября под Донецком металлическая плита раздавила кабину грузовика с водителем. 60-летний мужчина за рулем автомобиля DAF на окружной дороге съехал в кювет. В результате этого произошел сдвиг груза. Металлические плиты, которые не были как следует закреплены на прицепе, обрушились на кабину. Мужчина в результате происшествия погиб.

Также мы сообщали, что в Омске на возвращавшихся с корпоратива работниц завода рухнул бетонный забор и раздавил одну из женщин.