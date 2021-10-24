Российский предприниматель с Кубани Николай Гордик отсудил стоимость имущества, которого его в 2008 году лишила печально известная банда Цапков, державшая в страхе станицу Кущевскую и близлежащие поселения.

Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на решение Кущевского районного суда Краснодарского края.

Ответчиками по делу стали члены банды Вячеслав Цеповяз и Владимир Алексеев. Кроме того, истец выдвинул претензии Федору Стрельцову, Наталье Стришней (ранее Цеповяз) и другим, кого не осудили как участника банды, но с кем работали правоохранители, расследуя дело Цапков.

Как установило следствие, Сергей Цапок был руководителем банды, действовавшей в станице Кущевской Краснодарского края на протяжении более 10 лет. С 1998 по 2010 годы банда Цапка убила 19 человек. На ее счету еще 40 других преступлений.

"В 2008 году участники кровавой банды Цапка-Цеповяза, как ее прозвала в родной станице народная молва, угрозами убийства Николая Гордика и его жены и дочери отобрали весь его семейный бизнес. Его самого кинули в камеру, где и заставляли подписать документы. Отобранное насильно имущество затем объявилось на семейном предприятии Вячеслава и Натальи Цеповяз "Север Кубани", учредителем которого значился Иван Стришний - родной брат Натальи Цеповяз", - сказала адвокат Гордика Татьяна Морозова.

Суд обязал бандитов выплатить Гордику стоимость имущества с процентами. Требования к Стрельцову оставлены без рассмотрения: тот находится в международном розыске, к тому же в России в отношении него введена процедура банкротства.

Гордик годами добивался привлечения к ответственности тех, кого считал виновными, включая Наталью Стришнюю. В 2019 году СМИ писали, что он взыскал компенсацию за нарушение права на уголовное судопроизводство за то, что некоторых членов банды Цапка в течение семи лет расследования уголовного дела не признают подозреваемыми и обвиняемыми в мошенничестве.

Дело Цапков гремело чуть более 10 лет назад. Главари банды Цапок и Цеповяз владели около 30 000 га земли, которые были получены бандитизмом, еще 40 000 га были бандитским общаком, которым управлял их подельник Стрельцов по кличке Федя Обнал. Семья Цапка владела многими ООО.

Банду разоблачили после кровавой расправы в Кущевской в 2010 году: тогда были убиты семья фермера Аметова и его гости, всего 12 человек. Когда полиция взялась за преступников, те принялись прятать активы. Вячеслав Цеповяз и его жена Наталья срочно переоформили имущество на сообщника Вячеслава Теслю, а с него - на мать Цеповяза, а затем в 2011-м - на Наталью Цеповяз. Последняя развелась и взяла девичью фамилию Стришняя.

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