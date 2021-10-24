В Херсонской области случайно обнаружен повешенный работник Управления патрульной полиции, которому было всего 32 года. Его коллеги выясняют обстоятельства смерти сотрудника.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции региона.

Информация об обнаружении тела полицейского поступила в территориальное подразделение полиции города Алешки 24 октября, около 12:30. К правоохранителям обратился 59-летний мужчина. Он рассказал, что во время прогулки по лесу нашел повешенного мужчину.

Во время выезда на место происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что умерший - 32-летний сотрудник Управления патрульной полиции в Херсонской области.

На место срочно прибыли руководство областного главка полиции, Управление патрульной полиции и представители управления внутренней безопасности. При осмотра тела следов насильственной смерти не нашли.

Правоохранители открыли уголовное производство, в рамках которого проводят необходимые экспертизы и другие следственные действия для установления обстоятельств смерти патрульного полицейского. Также о происшествии сообщили Государственному бюро расследований.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве нашли повешенным главу Белорусского дома в Украине Виталия Шишова.

Мы также сообщали, что в Днепре нашли повешенным подполковника СБУ. В предсмертном СМС он обвинил в своей гибели руководителя отдела и его зама.