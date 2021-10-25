У Национальной полиции Одессы появился свой собственный гимн. Тест и музыку утвердил начальник Главного управления Национальной полиции Одесской области Николай Семенишин.

Гимн написан на украинском языке и начинается с таких строк:

"Одещина довіряла нам спокій,



Одещина повірила у нас,



Ми охоронці права і свободи,



Ми лицарі безпеки без прекрас!".

Музыку к гимну написал Народный артист Украины, композитор Николай Свидюк. Слова гимна написала поэтесса Ксения Точицкая.

Напомним, в мае уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь требовал поменять гимн города Одесса из-за того, что тот написан на русском языке. В свою очередь мэр города Геннадий Труханов предположил, что городской совет вряд ли проголосует за изменение гимна, поскольку он устраивает горожан.

Также "Страна" рассказывала, как в российском Санкт-Петербурге уличный музыкант исполнил украинский гимн на трубе и это не вызвало никакого негатива среди множества проходящих мимо людей, среди которых были и люди в форме. Музыкант также предлагал сыграть гимн Узбекистана и Беларуси.