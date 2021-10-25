В сети появилось видео падения украинской спортсменки Марии Процлюк во время парашютного фестиваля в Турции. Девушка упала в море с высоты 1700 метров.

Инцидент произошел в курортном Олюденизе во время парашютного фестиваля. Процлюк столкнулась в воздухе с другим спортсменом и рухнула в море с большой высоты. При этом девушке удалось выжить, ей оказали необходимую медицинскую помощь на месте и отправили в больницу в ближайший город Фетхие.

Руководитель консульского отдела Посольства Украины в Турции Андрей Билык сообщил в эфире "Украина 24", что со спортсменкой все в порядке и дополнительная медицинская помощь ей не требуется.

На кадрах с места событий видно, как парашют украинки цепляется за парашют другого спортсмена и она начинает стремительно лететь в воду. После падения на лодках приплыли спасатели и начали оказывать ей помощь.

Напомним, в Египте украинская туристка каталась на парашюте по морю и врезалась головой в борт лодки. Девушка выжила, но получила серьезные травмы.

Также "Страна" сообщала, что под Черниговом спасатель ГСЧС разбился насмерть из-за проблем с парашютом.