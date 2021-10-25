В Житомире разрушают чулочную фабрику, которая производила легендарные носки под торговой маркой "Легка хода" и была визитной карточкой города.

Сегодня, в понедельник 25 октября, в Житомире сносят фабричные цеха. Сейчас вместо них - в основном развалины, а часть зданий успели разрушить только наполовину. Некоторые лишились крыш, другие - окон.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

В данный момент бульдозер сбрасывает в кучу остатки бетона и кирпичей, слышны стуки металла об металл, падение камней и звон разбитого стекла.

На территорию фабрики не пускают. Фото и видео сняты через забор с колючей проволокой по периметру.

Кроме того, фирменный магазин чулок и носков "Легка хода", который раньше находился на территории фабрики, переехал на первый этаж жилого здания через дорогу. В этом же доме, как сообщили "Стране" местные жители, раньше находилось общежитие для сотрудников чулочной фабрики. Теперь все квартиры здесь приватизированы.

Как сообщили местные жители, на чулочной фабрике в последнее время работало до 300 сотрудников. После того, как фабрику продали, почти всех их уволили, выплатив в качестве компенсации месячный оклад.

По словам одной из местных жительниц, которая работала на фабрике швеей, она получала здесь зарплату в 4 тысячи гривен. Теперь большинство сотрудников стоят на бирже труда и пытаются найти новую работу.

Само предприятие (вернее то, что от него осталось) переехало в здание бывшей музыкальной фабрики на улице Жвачка.

Что построят на месте чулочной фабрики, официально пока не сообщается. По некоторым данным, здесь будет гипермаркет "Эпицентр" и многоэтажки.

Чулочная фабрика в Житомире просуществовала 85 лет: ее построили еще в 1935 году и восстановили после Второй Мировой войны. Продать ее решили в апреле 2021 года из-за миллионных долгов.

Ранее "Страна" публиковала видео сноса житомирской фабрики, которая производила легендарные носки.

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