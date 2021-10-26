Для проекта "Стена", который планировали завершить в конце 2021 года, было выделено вдвое меньше денежных средств, чем предполагалось.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

Сначала на работы, как заявил Демченко, закладывали четыре миллиарда гривен. При этом в течение 2015-2020 годов из госбюджета было выделено 2,1 млрд грн, реализованных в полном объеме. На текущий год, по словам пресс-секретаря Госпогранслужбы, предусмотрено финансирование в сумме 338 миллионов грн, а в конце 2021 года срок плана мероприятий истекает.

Относительно дальнейшей судьбы "Стены" Демченко сказал, что завершение плана не означает прекращения развития границы в инженерно-техническом отношении, потому что вопрос обеспечения безопасности границы приобретает еще большую актуальность.

В частности, это прописано в решении СНБО, утвержденного указом президента от 18 августа 2021 года. Между тем, ранее глава МВД Денис Монастырский анонсировал строительство стены по всей протяженности российско-украинской и белорусско-украинской границы. Закончить проект планируют в 2023 году.

На уточняющий вопрос, есть ли у Госпогранслужбы информация о заложении необходимых денег в госбюджет-2022, Демченко заявил, что в настоящее время такими данными не располагает и добавил, что после одобрения Концепции должны быть утверждены непосредственные задачи и соответствующие расчеты для обустройства государственной границы.

Напомним, "Стену" начали еще в 2014 году. Тогда бывший премьер-министр Арсений Яценюк анонсировал ее строительство, чтобы защитить Украину от возможного вторжения России. "Стену" планировали завершить в 2018 году, потом сроки отодвинули на 2021-й. Позже из-за недостаточного финансирования перенесли сроки на 2025 год.