Бывший министр молодежи и спорта и член совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) Игорь Жданов прокомментировал обвинения WADA в адрес антидопингового центра Украины. Последний подозревают в манипуляциях и предварительном уведомлении спортсменов о допинг-тестах.

По прогнозу Жданова, из-за скандала Украину могут отстранить от международный состязаний. Об этом он 27 октября написал в Фейсбуке

"Скорее всего, ВАДА начнет процесс соответствия Украины требованиям Антидопингового кодекса. Это следствие грубого нарушения антидопингового законодательства руководством Национального антидопингового центра. Это может привести к отстранению украинских спортсменов от международных соревнований", - написал экс-министр. И добавил, что отставка руководства НАДЦ вряд ли сможет погасить этот скандал.

Жданов указал власти и, в частности, Министерству молодежи и спорта, что следует делать: не на словах, а реальными делами обеспечить реализацию действенной и эффективной антидопинговой политики, начать трудный, но необходимый диалог с ВАДА и принять новую редакцию соответствующего международным требованиям антидопингового закона, который уже несколько лет лежит под сукном в ведомстве.

Скорее всего, украинский вопрос исполнительный комитет ВАДА рассмотрит на заседании 24 ноября, которое пройдет в Париже.

Напомним, в декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд поддержал решение ВАДА отстранить Россию на два года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. В результате российские спортсмены вынуждены выступать на крупных соревнованиях (чемпионатах мира и Олимпиадах) под нейтральным флагом, а Россия в этот период не может принимать у себя международные турниры.

Ранее "Страна" рассказывала, на каком основании ВАДА заподозрила Украину в махинациях с пробами.

Мы также не раз писали о скандалах с допингом, в которые попадали украинцы. Например, летом перед Олимпиадой троих из них отстранили от Игр из-за уличения в применении допинга.