Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что все больницы Украины обеспечены кислородом; его запаса хватит на 1-2 дня.

Об этом Ляшко заявил в ходе онлайн-брифинга 28 октября, трансляция велась в Facebook.

"Для покрытия потребности в кислороде сейчас привлечено 35 предприятий, производящих кислород. В том числе 23 предприятия которые производят медицинский кислород и 12 - технический", - сказал Ляшко.

По словам главы Минздрава, на сегодня во всех больницах нашей страны кислород есть. В некоторых медицинских учреждениях, по данным Ляшко, спрос на него действительно повышен, однако ситуация под контролем.

Также министр заявил, что запасов кислорода хватает на 1-2 дня, поскольку увеличилась его потребность для лечения пациентов, зараженных штаммом коронавируса "Дельта". Ранее, по данным Ляшко, емкости на две тонны хватало на 7-10 дней, и кислород подвозили раз в неделю. Сейчас этого же объема кислорода хватает на один-два дня.

Также глава Минздрава прокомментировал остановку на техническое обслуживание двух ведущих производителей кислород - предприятий "Линде Газ Украина" и "Мессер Украина".

По данным Ляшко, один из заводов уже сегодня начинает отпускать кислород в сеть, а работы на втором завершатся 1 ноября. Суммарно эти два предприятия производят 130 тонн кислорода в день.

Напомним, "Страна" писала о том, что происходит в больницах Украины с кислородом и почему его опять не хватает.

Также мы сообщали, что в Раде считают нехватку кислорода диверсией, хотя Минздрав знал о ней заранее, но ничего не сделал.