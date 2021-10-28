Временно поверенная в делах США Кристина Квин посетила международную конференцию "Одесские дебаты", которая проходит 27-28 октября. На мероприятии она произнесла политически окрашенный тост об Украине и России.

Застольный спич дипломата приводит Фейсбук американского посольства в Киеве.

"Давайте оттолкнем фальшивые нарративы и дестабилизирующее поведение России и останемся объединенными и решительными в обеспечении права всех стран в Европе определять собственные пути внешней политики и собственные альянсы. Украина однозначно выбрала свой путь – евроатлантическую интеграцию. За трансатлантическое единство в поддержку Украины!" - сказала Квин.

Как писала "Страна", 19 октября в Киев прилетал глава Минобороны США Ллойд Остин. Он обсудил с Владимиром Зеленским углубление взаимодействия в сфере обороны.

А в конце лета в столицу Украины пожаловали члены комитета Конгресса США по вооруженным силам. На их встрече с представителями власти была поднята тема актуальных потребностей Украины в военной сфере. В переговоров конгрессменов с властями принимала участие и Квин.