В продуктовом магазине Житомира пожилые люди столпились возле стеллажа с уцененным хлебом. Пенсионеры, стремясь купить хлеб по акционной цене, отталкивают друг друга.

Соответствующее видео распространилось в социальных сетях.

Хлеб в супермаркете раздают не бесплатно, но продают по цене, которая ниже обычного. На кадрах видно, как возле стеллажа с этим хлебом собралось большое количество пенсионеров и некоторые пожилые люди отталкивают других.

"Зашел в магазин и обомлел: пенсионеры хватают социальный хлеб, берут много, так как им просто нечего кушать. Пенсия 2200 грн, печально", - говорится в подписи к видео.

Напомним, с 1 декабря 2021 года минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600 гривень в связи с увеличением минимальной зарплаты.

Также сообщалось, что в следующем году в Украине планируют 12 этапов повышения пенсий – для разных категорий. Кроме того, запланирована индексация пенсий с 1 октября.

Ранее мы писали, что Германия будет платить евреям, которые пережили Ленинграда ежемесячную пенсию в размере 375 евро. Пенсию получат около 6500 человек.