В воскресенье, 31 октября, посольство США в Киеве пожелало украинцам счастливого Happy Helloween, показав, как работают в тематических костюмах. Кадры были опубликованы на Facebook.

Так, в ролике видно, как в здание посольства заходит работник в костюме орла. При этом заметно, что другие сотрудники дипломатического ведомства также нарядились.

Заканчивается видео передачей отчета, посвященного российской дезинформации.

Напомним, ранее посольство США обвинило Россию в применении оружия на Донбассе.

"Мы призываем обе стороны воздержаться от обострения. Но давайте на чистоту - поддерживаемая Россией сторона неоднократно применяла гаубичную артиллерию и беспилотники против украинских сил, прямо нарушая усиленные меры и недавно убила украинского воина", - сообщили тогда в посольстве.



Ранее глава посольства США Квин подняла в Одессее тост против "нарративов России". Она посетила международную конференцию "Одесские дебаты", которая проходит 27-28 октября. На мероприятии она произнесла политически окрашенный тост об Украине и России.



"Давайте оттолкнем фальшивые нарративы и дестабилизирующее поведение России и останемся объединенными и решительными в обеспечении права всех стран в Европе определять собственные пути внешней политики и собственные альянсы. Украина однозначно выбрала свой путь – евроатлантическую интеграцию. За трансатлантическое единство в поддержку Украины!" - сказала Квин.