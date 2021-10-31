В Польше был организован межполовой поединок по правилам смешанных единоборств (MMA) между Петром Лисовским и Улой Шекач. Схватка прошла в рамках бойцовского вечера промоушена MMA-VIP. Противостояние завершилось победой Лисовского техническим нокаутом.

Об этом сообщает SportBible.

Лисовский броском опрокинул соперницу на настил и обрушил на нее град ударов. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, двое обменивались медленными ударами, прежде чем Лисовски завершил успешный тейкдайн в стиле дзюдо. После шквала ударов по своему противнику рефери прекратил состязание, присудив победу Лисовски.

Также в рамках турнира состоялся еще один поединок между мужчиной и женщиной.

Поединки прошли в пятницу 29 октября. Фанаты MMA раскритиковали организаторов таких противостояний после того, как некоторые видео были обнародованы в Twitter. У многих межполовые схватки вызвали отвращение.

"Сразу два межполовых поединка. Просто отвратительно", - написал пользователь JinnysJoe.

Напомним, Украину могут лишить права проводить чемпионат Европы по ММА из-за нежелания допускать на турнир россиян.

Как писала "Страна", борец MMA Фау Вэйк умер от травм, полученных в случайной драке, он успел провести только один бой.

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