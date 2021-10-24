Российский боец ММА Федор Емельяненко опубликовал первый пост в Instagram после победы над Джонсоном
45-летний российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко, который нокаутировал американца Тимоти Джонсона в первом раунде, опубликовал первый пост в Instagram, в котором поблагодарил команду и болельщиков за свою победу.
"Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня и нашу команду! Кирилл Сидельников, Анатолий Токов, Никита Михайлов показали красивые и уверенные бои! Российские самбисты в очередной раз показали своё мастерство. Очень рад за ребят и FedorTeam! Слава Богу за все!", - написал он под совместным снимком российских спортсменов в соцсети.
Напомним, бойцы Fedor Team также подрались на московском турнире Bellator.
Поединок Емельяненко с Джонсоном прошел в субботу, 23 октября, в рамках турнира Bellator 269. Россиянин отправил соперника в глубокий нокаут в первом раунде. Для тяжеловеса победа стала 40-й в карьере.
Ранее "Страна" писала, что легендарный боец Федор Емельяненко получает высшее образование садовода. Он принял решение подать документы на факультет агрономии, агрохимии и экологии, магистратура "Садоводство", на заочное отделение.
Также мы писали, что у Емельяненко сложные отношения с его братом Федором - тоже известным спортсменом. Уже несколько лет между ними конфликт и раздоры после того, как в 2017 году Александр в прессе раскритиковал окружение родственника за отказ поддержать его в ссоре с тяжеловесом Сергеем Харитоновым. В ответ Федор назвал брата Иудой.