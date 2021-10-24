45-летний российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко, который нокаутировал американца Тимоти Джонсона в первом раунде, опубликовал первый пост в Instagram, в котором поблагодарил команду и болельщиков за свою победу.

"Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня и нашу команду! Кирилл Сидельников, Анатолий Токов, Никита Михайлов показали красивые и уверенные бои! Российские самбисты в очередной раз показали своё мастерство. Очень рад за ребят и FedorTeam! Слава Богу за все!", - написал он под совместным снимком российских спортсменов в соцсети.

Напомним, бойцы Fedor Team также подрались на московском турнире Bellator.

Поединок Емельяненко с Джонсоном прошел в субботу, 23 октября, в рамках турнира Bellator 269. Россиянин отправил соперника в глубокий нокаут в первом раунде. Для тяжеловеса победа стала 40-й в карьере.

Ранее "Страна" писала, что легендарный боец Федор Емельяненко получает высшее образование садовода. Он принял решение подать документы на факультет агрономии, агрохимии и экологии, магистратура "Садоводство", на заочное отделение.