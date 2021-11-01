Вечером в воскресенье, 31 октября, в городе Кривой Рог на территории воинской части обнаружили солдата срочной службы в бессознательном состоянии. У военного также зафиксировали травмы головы.

Об этом сообщает gorod.dp.ua со ссылкой на источники.

Солдата госпитализировали в Криворожскую городскую больницу № 2. У солдата 2000 года рождения диагностировали закрытую черепно–мозговую травму и сотрясение мозга.

По данным источников издания, накануне получения травм пострадавший солдат употреблял алкоголь в компании трех сослуживцев.

Ранее "Страна" сообщала о том, что в Одесской области военнослужащего будут судить за убийство. Он, будучи в нетрезвом состоянии, избил до смерти своего сослуживца и угрожал двум очевидцам расправой.

Кроме этого, в 169-м учебном центре "Десна", находящийся в Черниговской области, прямо на посту совершил суицид военнослужащий-срочник. Трагедия произошла 24 октября в 03:53. Военный застрелился во время службы в карауле, охранявшего склады.

Также мы рассказывали, что в Харьковской области военнослужащим дадут по 15 лет за жестокое убийство сослуживца.