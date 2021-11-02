В больнице Кривого Рога от полученных травм скончался солдат срочник, которого 31 октября обнаружили в бессознательном состоянии на территории воинской части. У парня была выявлена черепно-мозговая травма. Он был госпитализирован, но врачам не удалось его спасти.

Об этом сообщает ГБР.

По факту гибели 21-летнего солдата-срочника открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Расследованием ЧП занимаются сотрудники Территориального управления ГБР Полтавы. Они выехали в воинскую часть для выяснения всех обстоятельств трагедии и проведения необходимых следственных действий.

По данным местных СМИ, трагедия произошла в воинской части 3011 Нацгвардии Украины, а накануне получения травм солдат употреблял алкоголь в компании трех сослуживцев.

Ранее "Страна" писала о том, что в учебном центре "Десна" за месяц до демобилизации застрелился из автомата солдат-срочник.

Также мы сообщали, что под Одессой в селе Радостное из автомата застрелился срочник ВМС Украины после возвращения из отпуска.