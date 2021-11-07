Время от времени украинские правоохранители публикуют победные реляции об обнаруженных и изъятых крупных партиях наркотиков. Наиболее часто такие раскрытия происходят в Одессе и Одесской области, которые в последнее время стали ключевым регионом, через который в страну заходят наркотики. При этом львиная доля потока наркотиков, естественно, никем не пресекается. И сообщения о раскрытиях - лишь отражения неких сбоев в налаженной системе крышевания наркоторговли со стороны украинских силовых структур.

"Страна" выяснила, кто и как контролирует контрабанду зелья в Украину.

Кокаин для богатых, "аптека" - для бедных

Среда наркозависимых зеркально отражает социальную структуру Украины. Наиболее состоятельные "клиенты" предпочитают дорогие наркотики, прежде всего кокаин. В Киеве и других крупных городах Украины этот порошок в розницу стоит от 180 до 220 долларов за грамм, в зависимости от качества.

Дело в том, что кокаин по мере следования от производителя к конечному покупателю через десятки посредников, всегда "бодяжат" - разводят более дешевыми наркотиками и даже мелом.

При этом оптовая цена кокаина с доставкой в Украину сейчас колеблется от 40 до 80 долларов за грамм. Героин стоит чуть дешевле, но также считается дорогим зельем из-за мощного эффекта и импортного происхождения. МDMA, LSD, метамфетамины и марихуана более "демократичны", их могут покупать как состоятельные люди, так и потребители среднего класса.

Зато наркотики низшего ценового уровня, речь идет об изготовленных "на коленке" изделиях из опиатов вроде дезоморфина, получившего название "крокодил", "солей" - PVP, и синтетических аптечных препаратах, неофициально называемых просто "аптекой", стоят в разы ниже.

Как правило, их покупают украинские наркозависимые, у которых нет денег на дорогой продукт. К слову, эффект от дешевых наркотиков тоже мощный, но и тяжелые последствия от их применения наступают в разы быстрее. Примечательно, что прибыль как от дорогих, так и от дешевых наркотиков приносит продавцам и крышующим их ведомствам колоссальные прибыли. Фишка в том, что стоимость изготовления дешевых наркотиков очень низка. А спрос и рынок сбыта таких наркотиков в Украине огромны.

"Аптеку" производят вполне официальные украинские концерны. Каждый из которых также имеет своего покровителя в СБУ, МВД или правительстве.

СБУ контролирует опт, а полиция розницу

Несмотря на большое количество изымаемых каждый год наркотиков и прекурсоров (веществ, с помощью которых можно производить зелье - Ред.), цены на них в Украине уже много лет держатся примерно на одном уровне.

То есть, несмотря на "титаническую" борьбу СБУ, полиции и пограничников с наркоконтрабандистами и производителями зелья внутри страны, дефицита химических "заменителей счастья" не возникает. Стабильность цен и отсутствие дефицита свидетельствуют о том, что основные каналы поставок зелья в страну не зависят от "успешных" операций правоохранителей, и никогда не прерываются. Собственно, торговля наркотиками всегда считалась одной из самых прибыльных сфер криминального бизнеса. А мафиозные наркокланы никогда не работали самостоятельно, без поддержки официальных силовых структур. Проще говоря, без крыши этот криминальный бизнес не работает.

Украинские правоохранительные ведомства давно неофициально поделили между собой, кто какой сектор наркобизнеса крышует. Например, по словам источников "Страны" в руководстве одной из силовых структур, украинская полиция контролирует деятельность внутренних розничных поставщиков наркотиков.

Полицейские управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков постепенно берут под контроль сетевые Телеграм-каналы, поставляющие мелким дилерам марихуану, различные синтетические наркотики, от так называемой "аптеки" - лекарственных психотропных препаратов до продукта подпольных доморощенных производителей вроде МDMA, LSD и метамфетаминов.

Также под контролем у полицейских мелкая розница наркотиков различных ценовых секторов. Рынок поставок и оптового сбыта тяжелых наркотиков - героина и кокаина, традиционно контролирует СБУ. Полиция не имеет доступа на территорию портов и таможенных пунктов. В СБУ регулярно поступает информация от заграничных спецслужб о подготовке переброски оптовых партий наркотиков. Речь идет о так называемых "контролируемых поставках", когда зарубежные борцы с наркотиками пытаются проследить весь маршрут от производителя до конечного оптового покупателя.

Однако чаще всего, именно в Украине такие спецоперации проваливаются. При этом провалы контролируемых поставок происходят как раз в рамках межклановых войн силовиков за контроль над оптовыми каналами. Реже - из-за обычного карьеризма сотрудников СБУ, стремления получить новые звания и должности.

Интересно, что и в полиции, и в СБУ также существуют кланы, которые довольно жестко конкурируют между собой за контроль над каналами поставок и сбыта наркотиков. Между кланами порой возникают конфликты, переходящие в настоящие войны. В которых используются все средства: от подстав конкурентов и их подопечных - контрабандистов и поставщиков наркотиков, до постановочных шоу с задержаниями "оборотней" в погонах и официальными отчетами в прессе о рекордных партиях изъятых наркотиков.

Справедливости ради стоит отметить, что в каждом ведомстве есть и честные сотрудники, которые пытаются реально бороться с наркобизнесом. Однако такие люди скорее исключение, чем правило. И как только такие сотрудники начинают мешать силовым наркокланам, их либо переводят в другие службы, либо просто увольняют. А то и подставляют - делая подозреваемыми по сфабрикованным уголовным делам.

Транзит через Одессу

Морские порты Одесской области в перевалке наркотиков через Украину играют ключевую роль - через регион ведут пути для последующей отправки зелья как в ЕС, так и на восток - в Россию. Одесский регион по оценкам зарубежных экспертов - является крупным транзитным этапом переброски тяжелых наркотиков в Европу. Кокаин прибывает в Украину через Одесскую область из Латинской Америки, героин - из Турции и Грузии, которые в свою очередь, играют роль перевалочных этапов.

Каждый год в одесских портах задерживают партии кокаина и героина. Однако, по словам источников "Страны" в украинских спецслужбах, последние полтора года все спецоперации по обнаружению контрабанды наркотиков в одесских портах, происходят вопреки усилиям местного управления СБУ. И даже якобы само управление контролирует контрабанду наркотиков.

"За последние полтора года было два задержания кокаина из Латинской Америки в Южном, и одно в Ильичевске. Все операции проводили пограничники. Через время на месте проведения операций появлялись СБУшники. Которые напрямую заявляли погранцам, мол, мы проводили совместно с западными коллегами контролируемую поставку. А вы, дескать, вмешались и сорвали операцию", - утверждает источник "Страны" в ГПСУ.

В свою очередь, источник "Страны" в МВД напрямую обвиняет Виктора Доровского, главу одесского областного управления СБУ в крышевании контрабанды наркотиков.

"Начальник одесского областного управления СБУ через доверенное лицо - некоего Андрея С., курирует канал поставок кокаина и бутирата из Латинской Америки и Китая. Этот С. числится внештатным агентом СБУ, его оперативная кличка "Казантип". Под его началом действует транзитный канал переправки наркотиков в Россию. Группа исполнителей после прибытия наркоты в Одессу, пакует вещества в фирменные упаковки препаратов корпорации "Здоровье". И далее, переправляет в другие города Украины, а также в Россию. В конце 2020 года С. был задержан полицией Украины за переправку бутирата. С целью прекращения уголовного производства Доровский передал дело следователям ГСУ СБУ, цель которых развалить дело", - рассказал Стране источник.

Впрочем, каких-либо уголовных дел и судебных решений о причастности к крышеванию контрабанды наркотиков лично главы одесского УСБУ Виктора Доровского нет. По мнению других источников "Страны", руководителя одесского управления СБУ пытаются "мочить" его недоброжелатели из самой спецслужбы. В рамках вечной борьбы за ключевую должность в регионе.

Также не исключено, что в Одессе сейчас идет очередной раунд схватки за контроль над рынком контрабанды наркотиков между ведомствами. Если это отвечает действительности, то становится понятным назначение на пост начальника СБУ в Одесской области специалиста из антинаркотического управления спецслужбы. К тому же обладающего солидными знаниями и связями в фармацевтике.

Фармацевт и покровитель аптечного бизнеса

38-летний Виктор Доровский слывет среди коллег из правоохранительных ведомств самым неприметным из всех предшественников начальником одесского управления СБУ. И самым богатым.

Судя по декларации Виктора Доровского, он владелец трех квартир в Харькове, а в Одессе арендует квартиру. Также он владелец дома под Киевом, нежилого помещения в Харькове, двух земельных участков и двух гаражей в Харьковской области. Кроме этого он владеет тремя автомобилями престижного уровня - BMW Х5 2008 года выпуска, BMW Х6 2015 года выпуска и Mercedes-Benz G 2017 года выпуска. Это сведения из его декларации о доходах.

Виктор Доровский сын харьковского фармацевтического олигарха, главы группы компаний "Здоровье" Александра Доровского. Фармацевтическая компания его отца производит большую долю наркосодержащих медпрепаратов для анестезии и обезболивания. Впрочем, сейчас отец Виктора Доровского - Александр Доровский, формально отодвинут от руководства компанией. Но фактически остается ее совладельцем.

До начала карьеры в СБУ Виктор Доровский получил образование в Национальном Харьковском фармацевтическом университете. Специальность - фармацевтика. В 2008 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Технология лекарств и организация фармацевтического дела". Будущий офицер СБУ Доровский в 2009 году стал обладателем патента на производство мази "Инфралакс", разработанного при поддержке специалистов компании отца, Александра Доровского.

Интеллектуальная собственность на мазь "Инфралакс" отражена в декларации Виктора Доровского. В 2008 году он стал кандидатом фармацевтических наук, защитив в Харькове диссертацию на тему "Технология лекарств и организация фармацевтического дела".

Карьера в СБУ Виктора Доровского довольно стремительна. Начав службу в звании лейтенанта около 2010 года в должности оперативника отдела СБУ по борьбе с наркотиками, сын фармацевтического олигарха всего за десять лет добрался до высокой должности, заняв 13 мая 2020 года пост начальника УСБУ в Одесской области.

Столь быстрый рост в чинах юного фармацевта, источники "Страны" в МВД связывают с другом его отца, генералом СБУ Владимиром Верхоглядом. Интересно, что сам Владимир Верхогляд также в разные периоды возглавлял в СБУ управления по борьбе с наркотиками.

По словам источника "Страны" в одесской полиции, Виктор Доровский якобы продвигает интересы фармацевтической корпорации отца в Одессе.

"Основной интерес в продвижении продукции отцовской компании в регионе. Также его доверенные сотрудники из одесского СБУ активно создают аптечные сети при больницах города и области, оформляя их на родственников. Есть информация, что в аптечном бизнесе Одессы семья Доровских активно выходит лидирующие позиции, получая долю во многих одесских фармацевтических фирмах", - говорит источник.