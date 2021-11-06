Сегодня, 6 ноября 2021 года, православные христиане отмечают День иконы Богородицы "Всех скорбящих Радость". На ней изображена Божья Мать, а вокруг нее - люди и ангелы. Первые стараются разными недугами и пребывают в скорби, а вторые - совершают от лица заступницы благие дела.

Эта икона чудотворная. Из поколения в поколение передается история о том, что пять веков назад образ исцелил от женщину, которая уже готовилась к смерти. Согласно преданию, во время молитвы она услышала голос Богородицы, которая велела провести молебен у "Всех скорбящих Радость". Больная послушалась и вскоре выздоровела.

В наши дни у этой иконы молятся о здравии, счастливой семейной жизни, о предании душевного спокойствия - все, кто пребывают в сложной жизненной ситуации. После молитвы священнослужители рекомендуют попросить у Богоматери прощения за все свои грехи.

Молитва Богородице "Всех скорбящих Радость"

По традиции публикуем для наших читателей красивые открытки и поздравления, посвященные иконе "Всех скорбящих Радость". Те, кому вы решите их отправить, можно пожелать здоровья и Божьей благодати.

Напоминаем также обо всех главных православных праздниках и постах 2021.