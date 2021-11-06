Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква 3-4 ноября находился с визитом в Румынии. В румынском пресс-релизе о визите написали, что уже не в первый раз попросили Украину официально признать, что молдавского языка не существует. А в отчете Банковой о встрече об этом не упомянули.

На это обратило внимание издание "Громадське".

Как сказано в сообщении Министерства иностранных дел Румынии по итогам встречи Жовквы с госсекретарем МИД Денуцем Себастьяном Некулееску, стороны затронули языковой вопрос.

Госсекретарь Румынии сказал о важности обеспечения условий для полноценного функционирования румынско-украинской смешанной межправительственной комиссии по защите нацменьшинств до того, как украинская сторона назначит нового соруководителя и сосекретаря. Он также поддержал проведение консультаций с представителями румынских общин в Украине по поводу решений, которые могут повлиять на их права.

В частности, в контексте закона Украины о национальных меньшинствах Некулееску сказал, что украинскую сторону просили официально признать, что молдавского языка нет.

В сообщении же Офиса президента об этом не говорится. В нем названы другие темы, обсуждавшиеся на встрече: нарушение режима перемирия на Донбассе, проблема Крыма, европейские устремления Украины, энергетическая безопасность, запуск переправы через Дунай.

Что касается молдавского языка, то после объявления о независимости 27 августа 1991 года Молдова провозгласила румынский язык государственным и вернула латинский алфавит. Это зафиксировано в Декларации о независимости. Но в 1994 году была принята Конституция Молдовы, где в ст. 13 указано, что государственным языком страны является молдавский.

Вопрос о том, как правильно называть язык, на котором говорят в Молдове, вызвал много споров, в том числе потому, что молдавский и румынский называют вариантами одного языка.

В 2013 году Конституционный суд признал приоритет Декларации о независимости над ее Конституцией, что означает, что государственный язык будут называть румынским.

Это уже не первый случай, когда Офис президента о чем-либо умалчивает или привирает. Так, летом у Зеленского приписали Байдену слова о поддержке ПДЧ для Украины.

А в 2019 году Офис президента подделал коммюнике Нормандской четверки.