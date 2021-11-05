Президент Бразилии запустил новый мем, по ошибке назвав Пизанскую башню башней из пиццы
Президент Бразилии Жаир Болсонару случайно оговорился, назвав Пизанскую башню "башней из пиццы". Он явственно произнес звук "ц" (как в пицце) вместо нужного "з" (как в слове "Пиза"). Эта оговорка породила волну веселья и мемов в соцсетях.
Выступление состоялось в Бразилии во время мероприятия, связанного с запуском сети 5G.
"Недавно я был в Италии… Посещал Башню пиццы", - сказал президент.
В соцсетях принялись постить коллажи. В них часто появляется голливудский комедийный актер Джим Керри. Это отсылка к более ранней оговорке Болсонару, кода он назвал советника американского президента по климату Джона Керри Джимом Керри.
Вообще среди политиков настоящим мастером оговорок является Джо Байден, у которого они случаются чуть не каждый день. Например, в начале октября глава Белого дома во время выступления в штате Иллинойс назвал женщину - мэра Чикаго Лори Лайтфут мистером.
А летом Байден, произнося речь в штате Пенсильвания, оговорился и перепутал своих предшественников - 44-го и 45-го президентов Барака Обаму и Дональда Трампа. Байден заявил, что в 2009 году "президент Дональд Трамп" дал ему важное поручение.