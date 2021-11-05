Президент Бразилии Жаир Болсонару случайно оговорился, назвав Пизанскую башню "башней из пиццы". Он явственно произнес звук "ц" (как в пицце) вместо нужного "з" (как в слове "Пиза"). Эта оговорка породила волну веселья и мемов в соцсетях.

Выступление состоялось в Бразилии во время мероприятия, связанного с запуском сети 5G.

"Недавно я был в Италии… Посещал Башню пиццы", - сказал президент.

В соцсетях принялись постить коллажи. В них часто появляется голливудский комедийный актер Джим Керри. Это отсылка к более ранней оговорке Болсонару, кода он назвал советника американского президента по климату Джона Керри Джимом Керри.

Вообще среди политиков настоящим мастером оговорок является Джо Байден, у которого они случаются чуть не каждый день. Например, в начале октября глава Белого дома во время выступления в штате Иллинойс назвал женщину - мэра Чикаго Лори Лайтфут мистером.

А летом Байден, произнося речь в штате Пенсильвания, оговорился и перепутал своих предшественников - 44-го и 45-го президентов Барака Обаму и Дональда Трампа. Байден заявил, что в 2009 году "президент Дональд Трамп" дал ему важное поручение.