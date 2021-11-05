Сотрудники генеральной инспекции при госдепартаменте США не смогли найти коллекционную бутылку виски, которая была подарена экс-главе ведомства Майку Помпео.

Об этом сообщает издание "Newsweek" в пятницу, 5 ноября.

О розысках бутылки виски Suntory Hibiki, которую в 2019 году подарили тогдашнему госсекретарю Майку Помпео, стало известно еще в начале августа.

Стоимость подарка, преподнесенного властями Японии, составляет 5,8 тысячи долларов. По американскому закону, Помпео не мог ее принять, как и любые другие подарки дороже 390 долларов.

По словам генерального инспектора, хранилище подарков с 3 августа 2020 года по 31 января 2021 года посетили 77 человек. Большинство из них к моменту началу расследования уже покинули свои посты в правительстве.



Генеральный инспектор также заявил о "хаосе", царившем в хранилище по состоянию на январь 2021 года, когда к власти пришла администрация Джо Байдена. По его словам, объекту необходим новый уровень контроля и безопасности.

Ранее "Страна" сообщала, что в США Госдеп начал расследование в отношении чиновников администрации экс-президента Дональда Трампа по поводу того, не присвоили ли они себе дорогостоящие подарки, предназначенные для зарубежных высокопоставленных гостей.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины намерена купить через систему закупок ProZorro десять подарочных наборов стаканов для виски, на которых будет изображено здание ведомства. На стаканы ведомство потратит 50 тысяч гривень.