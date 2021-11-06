Похоже, в долгой дискуссии, возвращать ли форменную одежду сотрудникам прокуратуры, поставлена жирная точка.

Пока в Верховной Раде пылились без рассмотрения законопроекты, в том числе и авторства представителей правящей партии "Слуга народа", о необходимости возвращения прокурорам во время осуществления государственных функций формы и классных чинов, представители адвокатского лобби, зашедшие на многие ключевые посты в Офисе генпрокурора, видимо, одержали победу.

Не успел начальник Департамента правовой политики Офиса генпрокурора и бывший адвокат, ведающий сейчас вопросами реформ и аттестации в прокуратуре, Алексей Бонюк в одном из интервью высказаться, что форму прокурорам никто не вернет, а в лучшем случае знаком отличия прокурора будет специальный бейдж, как тут же появился приказ генпрокурора Ирины Венедиктовой о внедрении для прокуроров специального нагрудного знака.

Он будет повторять недавно утвержденную эмблему прокуратуры - щит, на синем фоне которого расположены весы и меч с государственным гербом и новым девизом прокуратуры: "Справедливость, Закон, Защита" ("AEQUITAS, LEX, DEFENSIO").

Знак будет выполнен из латуни, размером 2 на 2,4 см. Выдавать нагрудный значок будут при принятии присяги прокурора, и носить его будут обязаны все сотрудники прокуратуры на левой стороне груди при исполнении служебных обязанностей. В случае повреждения или утери знака прокурор будет обязан написать рапорт, и ему выдадут новый знак.

Источники "Страны" среди сотрудников прокуратуры восприняли эту новость без энтузиазма. Подавляющее большинство прокуроров, особенно среди сотрудников со стажем, выступают за возврат прокурорам форменной одежды с погонами и классных чинов.

"Ранее мы чувствовали себя действительно представителями государственного обвинения, будучи в форме, и это дисциплинировало как самого прокурора, так и других участников процесса", - ностальгирует наш собеседник из числа сотрудников прокуратуры. - "Но, вероятно, нынешняя верхушка прокуратуры, которую возглавляет генпрокурор, который по совместительству еще и вице-президент Ассоциации косметологов и аромологов, решила ограничиться блестящими цацками, вроде прокурорских значков, что вызовет у процессуальных оппонентов только насмешки".

Ранее мы писали о том, что Ирина Венедиктова подписала ориентировочный перечень личных вещей, которые необходимо иметь при себе работникам Офиса генпрокурора после прибытия на рабочие места по сигналу "Объявлен сбор".

Кроме этого, весной "Страна" сообщала, что Офис генпрокурора собирался заплатить бизнесмену Николаю Чмырю тысячу долларов за новые эмблему и флаг.