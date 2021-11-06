В субботу, 6 ноября, в узбекской столице Ташкенте состоялась торжественная церемония вступления в должность избранного президента Шавката Мирзиёева. Инаугурация прошла на совместном заседании палат Олий Мажлиса.

Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В церемонии приняли участие члены Сената и депутаты законодательной палаты Олий Мажлиса, руководители государственных и общественных организаций, представители дипломатического корпуса, сотрудники СМИ.

Мероприятие открыл председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев. Он сказал, что 24 октября президентские выборы прошли в соответствии с демократическими принципами. И напомнил, что по итогам голосования кандидат от Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Мирзиёев набрал 80,12% голосов избирателей.

После чего председатель ЦИК вручил ему удостоверение президента республики.

В соответствии со статьей 92 Конституции Узбекистана, президент принес присягу, поклявшись верно служить народу, строго следовать Конституции и законам, гарантировать права и свободы граждан.

Затем Мирзиёев выступил с речью о приоритетных направлениях на следующие пять лет.

После выступления президента совместное здание законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса республики завершилось.

Как писала "Страна", 2 сентября в Узбекистане на 79-м году жизни скончался президент Ислам Каримов. На тот момент премьер-министр Мирзиёев был назначен временно исполняющим обязанности президента.

Мы следили за тем, как проходили выборы нового президента 24 октября.